"ثقافة أسوان" ينظم لقاءً حواريا بعنوان "الإسلام فى مواجهة التطرف الفكرى"

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية بفرع ثقافة أسوان، ضمت جمعية أبناء الأقصر بالسد العالى، و أقيم لقاء حوارى بعنوان "الإسلام فى مواجهة التطرف الفكرى" أداره الدكتور عبد المنصف رشوان عميد المعهد العالى للخدم الاجتماعية بأسوان.

أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها عبد الباسط عبد الحميد وأحمد الجميلى، كما شملت عرض لفرقة كورال العقاد بقيادة أحمد موسى، وتغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "يا ورد على فل وياسمين ،أما براوة ، سالونى الناس ، يا بهجة الروح ، يا حبيبتى يا مصر" ، إلى جانب ورشة فنية ”رسم عروسة المولد“ أدارتها ولاء حسين ، وذلك ضمن نشاط ثقافة الشباب والعمال بالفرع و بحضور محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة اسوان.

وفى قصر ثقافة أسوان أقيمت مناقشة للمجموعة القصصية "بورتوريهات سريالية" للقاص جمال فتحى ، وأدار المناقشة الشعراء محمد الليثى و جمال عدوى بحضور أعضاء نادى أدب أسوان ودراو وكوم إمبو وحسن فخر الدين ، إلى حانب ورشة " مسكات بالفوم" لذوى الاحتياجات الخاصة أدارتها فاطنة علوانى .