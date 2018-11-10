توزيع 1250 كرتونة مواد غذائية وتجهيز 20 عروسة تيمية بالأجهزة الكهربائية فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

دفعت محافظة الجيزة بقائمة من المساعدات لأهالى قرى مركز ومدينة الواحات البحرية، وقام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوزيع 1250 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار الى أنه تم توزيع 4 أطنان سلع تموينية متنوعه ما بين أرز وسكر وزيت ومكرونة وطن لحوم لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى.

كما أعلن المحافظ عن تجهيز 20 عروسة من بنات الواحات البحرية بالأجهزة الكهربائية اللازمة لزواجهم ( غسالات وبوتاجازات وثلاجات واسطوانات غاز وبطاطين) للتيسير عليهم نظرا لحاجتهم الشديدة لمثل هذه المساعدات .

تصريحات المحافظ جاءت عقب توزيعه أمس بعض المساعدات علي الاسر الاكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والقاعدين داخل منازلهم يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

وحرص المحافظ علي زيارتهم داخل منازلهم والوقوف علي حالتهم المعيشية وتقديم الدعم اللازم لهم مؤكدا لهم انه سيعاود زيارتهم مجددا للاطمئنان عليهم .

وكلف المحافظ رئيس مدينة الواحات البحرية بالبحث عن أفكار لمشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تشغيل شباب المركز والتوسع في انشطه تجاره التمور التي تتميز بها الواحات.

وأشار اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة، إلى أنه تم توزيع 1500 بطانية على المواطنين بقرى منديشة والحارة والقصر والباويطى فى إطار المساعدات التي دفعت بها المحافظة لأهالى المركز، لافتا أنه تمت الاستجابة لمطالب بعض المواطنين الذين يعانون من حالات مرضية، حيت تم تسليم 18 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم .