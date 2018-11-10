تواصل فعاليات مبادرة "محمد رسول الإنسانية" بـ 40 مسجدًا فى سيناء

انتهت قبل قليل فعاليات ثانى أيّام مبادرة "محمد رسول الإنسانية" بمساجد شمال سيناء؛ وأوضح بيان لمديرية أوقاف شمال سيناء، أن الفعاليات انطلقت فى مساجد تابعة لإدارات أوقاف غرب وشرق العريش، وأقيمت فى 40 مسجدا، وشارك فى إلقاء المحاضرات 2 من الأئمة فى المسجد الواحد تحت إشراف الشيخ محمد العش وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء، وإشراف مديرى ومفتشى الإدارات.

وكان وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء أعلن انطلاق حملة "محمد رسول الإنسانية" بداية شهر ربيع أول فى عموم المساجد ومراكز الشباب والمدارس، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، ومحافظ شمال سيناء. وقال تم عمل جداول التجهيز للحملة اليومية فى المساجد والشباب والرياضة والتربية التعليم بالمدارس التى يشارك فيها 500 إمام مسجد فى 11 إدارة أوقاف التى تضم 1200 مسجد.