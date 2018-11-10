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تعرف على كيفية احتساب زكاة عن شقة معروضة للبيع بالتقسيط

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:00 ص
تعرف على كيفية احتساب زكاة عن شقة معروضة للبيع بالتقسيط مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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ما كيفية احتساب زكاة عن شقة معروضة للبيع بالتقسيط؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
هذه الشقة إن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها، أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفي في الموعد المضروب بينكما، فأخرج زكاة عن ما قبضته من المال إذا بلغ نصابا – أي ما يساوي 85 جراما من الذهب-، وتنتظر حتى تقبض الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد قبضه.
 
 

 


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