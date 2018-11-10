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تراجع قيمة التداول بالبورصة إلى 6.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:00 ص
تراجع قيمة التداول بالبورصة إلى 6.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1413 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1043 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 10.5 مليون ورقة منفذة على 827 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 83.79% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.21%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3394 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 868 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 77 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1514 مليون جنيه، بحجم تداول 415 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4908 مليون جنيه بحجم تداول 1283 ورقة مالية منفذة من خلال 133 ألف عملية.
 

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