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تحرير 986 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:16 م
تحرير 986 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير986 مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة إزالة مكبرة، وأسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 12 قرار تعدى على منافع الرى،4 قرارت تعدى على منافع نهر النيل،4 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3246 متر تقريباً، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 7 قرارات وحدة محلية و 4 أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وأسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 22 شخص، وتبين وجود 3 عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 33 شقة مفروشة 19شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتى 5قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .


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