انضمام نقابة الأشراف و الطرق الصوفية لحملة الأوقاف "رسول الإنسانية"

كتب - إسماعيل رفعت

قالت وزارة الأوقاف: إنه خلال اللقاء الذي جمع كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبد الهادي القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد ابن عطاء الله السكندرى، أعلن كل من نقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية انضمام كل من نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية لحملة وزارة الأوقاف رسول الإنسانية.

وأضاف البيان، أن القرار جاء تقديرا لدور الحملة العالمى فى التعريف بسماحة الإسلام والسيرة العطرة لخير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

جاء ذلك بعد إطلاق وزارة الأوقاف، حملة "رسول الإنسانية" عبر المنابر الرسمية بالمساجد وموقع الوزارة وصفحتها بـ"فيس بوك"، وجروبات الدعاة ومجموعات الإعلام للترويج، والفضائيات والصحف لتكوين توجه عام نحو "أخلاق وقيم كريمة إنسانية رحيمة".