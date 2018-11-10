اليوم نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 8 أشخاص بتهمة التظاهر أمام وزارة التعليم

كتب أحمد إسماعيل

تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بعد قليل، استئناف نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، على قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكل منهم، بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم.

وكان المستشار محمد دبوس قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب قرر يوم الخميس الماضى، إخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكل منهم، فى واقعة اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.