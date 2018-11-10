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اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات لصيانة محطة محولات

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:30 ص
اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات لصيانة محطة محولات انقطاع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائى بمدينة بنها، وذلك نظرًا لقيام محطة محولات القليوبية بأعمال الصيانة الشاملة، حيث سيتم فصل التيار الكهربائى، اليوم السبت، من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا.

 

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى "وسط البلد – كفر السريا- كفر الجزار – المصنع الحربى"، وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.

 

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات.

 


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