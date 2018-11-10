video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. بدء ارتداء الزى الشتوى لرجال الشرطة بجميع المحافظات

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. بدء ارتداء الزى الشتوى لرجال الشرطة بجميع المحافظات رجال الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

يرتدى أعضاء هيئة الشرطة، الزى الشتوى، اعتباراً من اليوم السبت بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.

 

ويتم تغيير زى رجال الشرطة مرتين فى العام، خلال الصيف والشتاء، بما يتلائم مع طبيعة الطقس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية يكافئ 1285 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة

زي رجال الشرطة

زي شتوي

الداخلية

اخبار الداخلية

موسم الشتاء

الزى الشتوى




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة