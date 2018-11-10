اليوم.. بدء ارتداء الزى الشتوى لرجال الشرطة بجميع المحافظات

كتب محمود عبد الراضى

يرتدى أعضاء هيئة الشرطة، الزى الشتوى، اعتباراً من اليوم السبت بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتم تغيير زى رجال الشرطة مرتين فى العام، خلال الصيف والشتاء، بما يتلائم مع طبيعة الطقس.