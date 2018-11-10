اليوم.. انطلاق مسابقة الأوقاف للتعريف بنبى الإسلام

كتب - إسماعيل رفعت

تنطلق اليوم السبت مسابقة الأوقاف الكبرى للتعريف بنبى الإسلام (صلى الله عليه وسلم) قصد التعريف بأخلاقه ورحمته وتسامحه (صلى الله عليه وسلم) وكون رسالته رحمة للعالمين، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التى أضرت بصورة الإسلام وأساءت إلى صورة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).

والمسابقة عبارة عن سؤال يومى على مدار الشهر الكريم، بحيث يتم جمع الكوبونات والإجابات على الأسئلة وتسليمها لأقرب إدارة أوقاف خلال الأسبوع الأول من ربيع الآخر، فى إطار حملة الأوقاف المصرية الكبرى للتعريف بنبى الإسلام.

و يتم منح جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه للفائز الأول، وسبعة آلاف جنيه للثاني، وخمسة آلاف جنيه للثالث، وثلاثة آلاف جنيه للرابع، وألف جنيه لكل من الخامس إلى العاشر، كما سيتم منح كل فائز مجموعة كتب.