المعمل الجنائى يفحص كمية من الأقراص المخدرة ضبطت بحوزة عاطل بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى بالجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطل بأبو النمرس، لكتابة تقرير واف عنها، وتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بحبسهما المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها بعدما وجهت له تهمة الاتجار فى المخدرات.

البداية كانت أثناء متابعة ضباط مباحث تأمين المنطقة الأثرية بأبو النمرس للحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط "طارق.ع" عاطل، بحوزته 28 قرصا مخدرا.

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د. مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.