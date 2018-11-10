القبض على عامل استولى على 150ألف جنيه من 3أشخاص بزعم توظيفهم بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، "منطقة جنوب الصعيد"، من القبض على عامل يقيم بناحية قرية الحجز دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم قدرته على توظيفهم بوزارتى البترول والكهرباء مقابل مبالغ مالية.

ترجع الواقعة عقب ورود عدد من البلاغات للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، منطقة الوجه القبلى، من 3 مواطنين "ممدوح م أ م" - ويقيم بندر البلينا دائرة المركز، اتهم فيه "الجمل أ م" ويقيم بناحية الحجز دائرة المركز بالاستيلاء منه على مبلغ "30" ألف جنيه مقابل تعيين نجله بوزارة البترول، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ، و"محمود ا أ" 43 سنة صاحب مصنع، ويقيم بناحية السمطا، دائرة المركز، و"عفيفى م أ ج" 43 سنة عامل ويقيم بناحية الاصلاح دائرة المركز بقيام المتهم المذكور بالاستيلاء منهما على مبلغ مالى "125" ألف جنيه مقابل تعيينهما بوزارة الكهرباء، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والبلاغات اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بذلك وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام فى البلاغ الأول، لازالت لتحقيقات مستمرة فى البلاغين الأخيرين.