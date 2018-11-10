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القبض على صيدلى أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:45 م
القبض على صيدلى أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية التنقيب عن الآثار - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث تلا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على صيدلى بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزل بمدينة تلا بمحافظة المنوفية . 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة تلا تفيد بقيام "ط ر غ" 26 سنه، صيدلى ومقيم بمدينة تلا بالتنقيب عن الآثار بمنزلة .

عقب تقنين الإجراءات قمات مأمورية تحت إشراف اللواء سيد سطان، مدير إدارة البحث الجنائى، وضمت ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز تلا، تنسيقا مع فرع الأمن العام بالمنوفية، وتمكنت من ضبط مالك المنزل وتلاحظ وجود حفرة مساحتها أربعة أمتار بعمق 15 مترا تقريبا، بنهايتها صبة خرسانية دائرية وسلم خشبى وبعض أدوات الحفر والوصلات الكهربائية وعثر على كيس بلاستيك بداخلة 6 قطع فخارية عبارة عن كسور أجزاء فخارية يشتبة أن تكون أثرية، كما إنه تم ضبط "أ ف ا " 30 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم بمنشأة بدوى بنها بالقليوبية .

وبمواجهة مالك المنزل، اعترف بإرتكابة الواقعة بالاشتراك مع الأخير بقصد التنقيب عن القطع الأثرية، وقال إن القطع المضبوطة تم العثور عليها من الحفر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

 

 


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