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القبض على سائق وعامل لقيامهما بالتنقيب عن الآثار فى الشرقية

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:09 ص
القبض على سائق وعامل لقيامهما بالتنقيب عن الآثار فى الشرقية أثار - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث السياحة والأثار، القبض على سائق وعامل لقيامهما بالتنقيب عن الأثار، وتم إحالتهما للنيابة العامة، برئاسة  عمرو عبد العاطي، وبإشراف المستشار محمد القاضي،، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتى قررت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا يفيد بقيام مباحث الأثار برئاسة العقيد محمد رجب، رئيس مباحث السياحة والأثار بالشرقية،  والعقيد محمود النمر، وكيل مباحث السياحة والأثار بالتنسيق مع الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث بلبيس، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط كل من " محمد ع م ب" 56 سنة، عامل مقيم بندر بلبيس، و" محمود ف إ " 43 سنة سائق مقيم  القليوبية، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الأثار بمنزل الأول، وتبين قيامهما بحفر حفر بمساحة 2 ونصف متر بعمق 2 متر ممتدة أسفل أساسات المنزل مؤدية إلى حفرة أخري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11315 إدارى بلبيس لسنة 2018.

ومن جانب آخر، قرر قاضى المعارضات بمحكمة أول الزقازيق، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بتسديد عدة طعنات لها بالسكين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من  الأهالى بوقوع حادث قتل بناحية شارع فاروق، دائرة قسم أول الزقازيق.

وانتقل الرائد حسين أبوفول، رئيس مباحث قسم أول، والعميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع الأمن العام بالشرقية، إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة، وتبين قيام " أيمن ع" 39 سنة حاصل على ليسانس حقوق، بقتل زوجته" أميرة م م س" 30 سنة حاصلة على ليسانس أداب قسم فرنساوي، بسبب خلافات زوجية بينهما، ولاذ المتهم بالفرار، وبعد 24 ساعة من الحادث، وتكثيف التحريات من ضباط مباحث قسم أول الزقازيق، وردت معلومات للرائد حسين أبو فول، رئيس مباحث قسم أول، بأن المتهم يحوم حول المنزل لكى يحصل على نقود ويهرب، فأسرع على الفور بسيارته الملاكى وألقى القبض عليه، وقام بإحالته للنيابة العامة.

وأمام نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إنهار المتهم وطالب مشاهدة أبناءه أولا، ثم أعترف بتفاصيل إرتكابه الجريمة، معللا ذلك بسبب تشاجرها معه ليلة الحادث وتراشق كل منهما الأخر الثانى بالألفاظ فأنهال عليها بالضرب وتخلص منها وترك المنزل ولاذا بالفرار، وقررت النيابة إصطحابه لإجراء معاينة تصورية للحادث، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.


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