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"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:14 م
"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 7539.9 ألف ورقة بقيمة قدرها 1685 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 749.1 ألف ورقة، بقيمة قدرها 433.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 622 ألف ورقة، وبقيمة 711.5 ألف جنيه.

وجاءت شركتا يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى والأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 3.5 ألف ورقة بقيمة 21.3 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 0.1 ألف ورقة بقيمة 0.1 ألف جنيه الثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 10488.4 ألف ورقة مالية بقيمة 4663.7 ألف جنيه من خلال تنفيذ 827 عملية.

 


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