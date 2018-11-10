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"الصحة": جولات بالمحافظات للتعريف بمبادرة "الوسام" لمواجهة الزيادة السكانية

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:09 م
"الصحة": جولات بالمحافظات للتعريف بمبادرة "الوسام" لمواجهة الزيادة السكانية الدكتورة سحر السنباطى
كتب أيمن رمضان
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قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بقطاع الصحة والسكان، أن تنظيم الأسرة المصرية أحد الحلول الأساسية لمعالجة الخلل السكانى ومواجهة الانفجار الذى تشهده البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة تنظم الآن جولات فى المحافظات للتعريف بمبادرة "الوسام" لمواجهة الزيادة السكانية، وتابع: "نقوم بتوعية السيدات من خطورة الانفجار السكانى..والمستشفيات العامة والمركزى بالمحافظات تقدم الآن خدمة بجودة عالية مع توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة.

 

وأضافت "سحر السنباطى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن هذه المشكلة التى تعانى منها الدولة المصرية ليست مشكلة صحية بل اجتماعية تقتضى تضافر كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والبرلمان والإعلام والجميع كلاً فى موقعه من أجل توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية.

 


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