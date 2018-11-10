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السجن 6 سنوات لعاطل لحيازته مخدر الهيروين فى الشرقية

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:37 ص
السجن 6 سنوات لعاطل لحيازته مخدر الهيروين فى الشرقية المستشار محمود الكحكى رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بالسجن 6 سنوات لعاطل شهرته العندليب، لحيازته مخدر الهيروين بدائرة كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكى، وعضوية المستشارين طارق النفراوى، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 7230 لسنة 2018 جنيات كفر صقر، المقيدة برقم 513 لسنة 2018 كلى شمال الزقازيق.

عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بقيام النقيب أكرم نشأت معاون مباحث كفر صقر، برئاسة الرائد أحمد سامى، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع الشمال، من ضبط "محمد.ص" 25 سنة مقيم كفر صقر، وشهرته العندليب، لقيامه بحيازة 4 لفافات ورقية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار والترويج على عملائه، وتمت إحالته لنيابة كفر صقر العامة، التى قررت بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالته لجنايات الشرقية التى أصدرت حكمها المتقدم.


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