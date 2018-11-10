"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ4.5 مليون طن.. والموالح بالمقدمة

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت 4 ملايين و543 ألفا 241 طنا منذ بداية التصدير فى يناير الماضى وحتى 5 من الشهر الجارى، عما قبله 4 ملايين و121 ألف طن فى التوقيت نفسه، واحتلت المرتبة الأولى بمليون و616 ألفا و818 طنا الموالح، تلاها محصول البطاطس وبلغت 759 ألفا و117 طنا، والبصل الطازج بلغت 345 ألف طن، والفاصوليا الطازجة بلغت 16135 ألفا، والفراولة الطازجة 10822 طنا، والرمان 92 ألفًا و450 طنًا، والمانجو بلغت الصادرات 36 ألف طنا، بخلاف كميات كبيرة من الجوافة والفلفل والباذنجان ومحاصيل أخرى.

وأضاف"العطار"، إن موسم الصادرات شهد طفرة كبيرو وإقبال ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأوضح "العطار"، أن الحجر الزراعى مستمر فى تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة التى تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدًا أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.