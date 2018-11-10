الرئيس السودانى يلتقى بنائب وزير الخارجية الروسى بالخرطوم

الخرطوم أ ش أ

التقى الرئيس السودانى، عمر البشير، مساء الجمعة، ببيت الضيافة بالخرطوم، بنائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف.

وأعرب بوجدانوف، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال "مقابلة الرئيس شرف بالنسبه لنا وهو صديق لروسيا وزار روسيا أكثر من مرة"، مشيرًا للعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا وخصوصًا علاقة البشير مع القيادة الروسية والرئيس بوتين شخصيًا.

ونوه بأن اللقاء يعتبر خطوة إلى الأمام فى تعزيز روابط الصداقة بين روسيا والسودان وتعميق الحوار السياسى المبنى على الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات التى تنعكس ايجابا لمصلحة البلدين والشعبين.

وأشار بوجدانوف إلى تأييد البشير للخطوات العملية التى تبذلها روسيا بالتنسيق مع الأصدقاء، مؤكدًا عملهم كفريق واحد لخدمة المصلحة العليا لشعبى البلدين.

من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، الذى شهد اللقاء، إنهما أطلعا الرئيس البشير على نتائج المباحثات السياسية فى لجنة التشاور السياسى المشتركة بين البلدين، مبرزًا أن الرئيس البشير ثمن العلاقات السودانية الروسية وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس الروسى فلاديمير بوتين على مواقفه الداعمة للسودان.

وأوضح فيصل أن لقاءات نائب وزير الخارجية الروسى ستستمر اليوم، حيث يلتقى بكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط والمعادن، بجانب عدد من القيادات السياسية فى ختام جولته الناجحة بالسودان.