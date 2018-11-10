الديوان الملكى الأردنى ينكس الأعلام حدادا على أرواح ضحايا السيول

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، تنكيس السارية على المدخل الرئيسى للديوان الملكى لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا من أبناء وبنات الوطن الذين داهمتهم السيول فى عددٍ من مناطق المملكة الأردنية.

وشهدت المملكة الأردنية الهاشمية، خلال اليومين الماضيين، موجه طقس سيىء وسيول جارفة فى العديد من المناطق المختلفة.



تنكيس العلم الأردنى

الأردن

وارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول فى الأردن إلى 11 قتلى، بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء ما يقرب من 3700 سائح من مدينة البتراء أمس الجمعة، بسبب موجة الطقس السيئ.