الجيش الأردنى يرسل طائرات عموديه إلى مناطق السيول

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أعلن الجيش الأردني عن إرسال طائرات مروحية وناقلات جند إلى المناطق المتضررة بالسيل، لرفد جهود فرق الإنقاذ هناك ونقل المصابين إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن.

وقالت مراسلتنا إن طائرات عموديه أقلعت من قاعدتها للمساعدة في أعمال البحث في منطقة الواله بمحافظة مأدبا جنوبي العاصمة عمان.

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الأردني العميد عودة الشديفات، إن عشرات الجنود من الجيش الأردني يشاركون منذ صباح اليوم في البحث عن مفقودين بوادي الوالة في محافظة مأدبا.

وسبق وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانا غنيمات، أن الفرق المعنية تمكنت من إنقاذ مواطنين اثنين كانا مفقودين في منطقة الوالة، لافتة إلى أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة ارتفعت إلى 11 شخصا.

وأشارت إلى أن المئات من كوادر الدفاع المدني منشرة ومستمرة في بحثها عن باقي المفقودين المبلغ عنهم.