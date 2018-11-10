الجامعة العربية ترحب بمبادرة الأعلى للإعلام لإنشاء منصة إلكترونية داعمة للتنمية

شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلا لمصر فى اجتماع اللجنة الإعلامية العربية لوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية، التى تم إقرارها الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب وعقدت والتى ينص على تشكيل فريق عمل من الخبراء الإعلاميين بالدول الأعضاء وبمشاركة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية على مدار الـ5 سنوات اعتبارا من عام 2017 وهى رؤية الخطوات العملية فى تنفيذ الإستراتيجية وتفعيلها، جاء ذلك فى بيان صادر منذ قليل عن المجلس الأعلى للإعلام.

وقال الكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب- رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الوفد الإعلامى المصرى المشارك فى الاجتماع - أن الأهداف الخمس فى الاستراتيجية لا تنفصل عن بعضها البعض، وأن المعركة الآن فى العالم هى حرب إعلامية وإذا لم تتبنى الدول العربية هذا الطرح لن نتحرك على الأرض بشكل سريع، وإذا أمنت الدول العربية بأن المعركة هى معركة إعلامية سيتم تنفيذ الاستراتيجية، وأن الدول الآن تنتصر فى العالم بالإعلام، وتحدث عن تجربة مصر فى تطوير الإعلام مؤخرا بتحديث التشريعات الإعلامية وإصدار عدة تشريعات خاصة بالتكنولوجيا وحماية المعلومات والأمن السيبرانى مشيرا جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحويل مركز تدريب الأفارقة إلى أكاديمية متخصصة والى تدريب الكوادر الإعلامية الفلسطينية والى دور المجلس فى ضبط المشهد الإعلامى وتبنى القضايا العربية والأفريقية، وأضاف أن مصر تمتلك الآن لأول مرة منذ فترة رؤية استراتيجية للإعلام وأهميته .

واقترح أن تكون الجامعة العربية هى المظلة للتحرك الإعلامى لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية.

وأكد أبوكب أن مصر تستطيع أن توفر 200 إعلامى يجيدون 12 لغة مختلفة للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها الآن منظومة متكاملة للإعلام.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد أن مصر تقوم بدورها كامل فى هذا الجانب وأن هناك دعم كامل للقضية جملة وتفصيلا.

وفى نهاية الاجتماع: اقترحت مصر، تطوير مركز التدريب الإعلامى التابع للجامعة العربية بمقر اتحاد الإذاعات العربية بتونس وإن يكون الأزهر هو المرجعية الإسلامية فيما يتعلق برجال الدين وإعداد خطاب دينى إعلامى لمواجهة التطرف والإرهاب، وتبنت إعداد منصة إعلامية ترصد جهود التنمية المستدامة 2030، وقالت إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يضع جميع إمكانياته لخدمة الإعلام العربى والمتدربين العرب وفق الاستراتيجية العربية.

وقد رحبت الجامعة العربية ممثلة فى الاجتماع الذى حضره معالى السفير الدكتور بدر الدين علالى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال ورأسه الوزير الجزائرى المفوض الدكتور فريد دحمان الذى ترأس بلاده الدورة العادية لمجلس وزراء الأعضاء، ورحبت بتبنى جمهورية مصر العربية لإنشاء منصة إعلامية إلكترونية ترصد جهود الدول العربية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لإبراز القوة الإنتاجية والفرص الاستثمارية بين الأقطار العربية بما يحقق تكاملها.

كما رحبت بمبادرة مصر لوضع إمكانات المجلس لاستضافة أى فعاليات إعلامية أو تدريبية تابعة للاستراتيجية العربية للإعلام.