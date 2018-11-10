video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 04:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعة الأمريكية تستضيف المؤلف أحمد مراد للتحدث عن أعماله الاثنين المقبل

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:30 ص
الجامعة الأمريكية تستضيف المؤلف أحمد مراد للتحدث عن أعماله الاثنين المقبل الجامعة الامريكية
وائل ربيعى
إضافة تعليق
ينظم برنامج القراءة المشتركة بالتعاون مع Author's Challenge بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة يلقيها المؤلف وكاتب السيناريو أحمد مراد،  الرواية المختارة لبرنامج القراءة الجماعية للعام الدراسى 2019 هى فهرنهايت 451 لراى برادبرى، وذلك يوم الإثنين المقبل بقاعة مارى كروس، حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.
 
تهدف المحاضرة، التى تعد جزءًا من استعدادات الجامعة للاحتفال بالذكرى المئوية، إلى تسليط الضوء على مبادرة الجامعة للقراءة، نظرًا لأنها مصممة لتوفير تجربة أكاديمية مشتركة لجميع الطلاب الجدد والحاليين.
 
ويعمل برنامج القراءة المشتركة أيضًا على تعزيز فهم الطلاب لدور الفرد فى المجتمع، والوعي بالثقافات والمنظورات المتنوعة، والقدرة على إجراء البحوث، وحل المشكلات، وتوصيل المعلومات والمهارات في التفكير والتحليل النقدى.
 
تتضمن أشهر أعمال أحمد مراد روايته الأولى، فيرتيجو، التي نشرت عام 2007 وترجمت إلى الإنجليزية والإيطالية والألمانية ثم تحولت إلى مسلسل تلفزيونى عام 2012، تليها روايته الثانية، تراب الماس، التى تم نشرها عام 2010 وتحولت إلى فيلم عام 2018، بالإضافة إلى روايته الثالثة، الفيل الأزرق، الرواية الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2013 وتم ترشيحها بعد عام لجائزة بوكر العربية في 2014.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة الأمريكية توقع اتفاقية تعاون مع شركة لتجميل برج المياه أمام حرمها

عميد إدارة أعمال الجامعة الأمريكية: الموارد البشرية "بترول" القرن الـ21

رئيس البورصة يلتقى ممثلى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

الجامعة الامريكية

احمد مراد

ندوة بالجامعة الامريكية




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة