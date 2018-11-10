الجامعة الأمريكية تستضيف المؤلف أحمد مراد للتحدث عن أعماله الاثنين المقبل

وائل ربيعى

ينظم برنامج القراءة المشتركة بالتعاون مع Author's Challenge بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة يلقيها المؤلف وكاتب السيناريو أحمد مراد، الرواية المختارة لبرنامج القراءة الجماعية للعام الدراسى 2019 هى فهرنهايت 451 لراى برادبرى، وذلك يوم الإثنين المقبل بقاعة مارى كروس، حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

تهدف المحاضرة، التى تعد جزءًا من استعدادات الجامعة للاحتفال بالذكرى المئوية، إلى تسليط الضوء على مبادرة الجامعة للقراءة، نظرًا لأنها مصممة لتوفير تجربة أكاديمية مشتركة لجميع الطلاب الجدد والحاليين.

ويعمل برنامج القراءة المشتركة أيضًا على تعزيز فهم الطلاب لدور الفرد فى المجتمع، والوعي بالثقافات والمنظورات المتنوعة، والقدرة على إجراء البحوث، وحل المشكلات، وتوصيل المعلومات والمهارات في التفكير والتحليل النقدى.

تتضمن أشهر أعمال أحمد مراد روايته الأولى، فيرتيجو، التي نشرت عام 2007 وترجمت إلى الإنجليزية والإيطالية والألمانية ثم تحولت إلى مسلسل تلفزيونى عام 2012، تليها روايته الثانية، تراب الماس، التى تم نشرها عام 2010 وتحولت إلى فيلم عام 2018، بالإضافة إلى روايته الثالثة، الفيل الأزرق، الرواية الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2013 وتم ترشيحها بعد عام لجائزة بوكر العربية في 2014.