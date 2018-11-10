الجارديان تبرز اكتشاف مجموعة قصص لم تنشر لنجيب محفوظ

كتبت رباب فتحى

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية اكتشاف مجموعة مفقودة من القصص القصيرة للكاتب المصري الشهير نجيب محفوظ والحاصل على جائزة نوبل فى الأدب، في صندوق يضم أوراق الراحل فى منزل ابنته "أم كلثوم".

وأوضحت الصحيفة، أن الكاتب الصحفى محمد شعير عثر على 50 قصة مكتوبة بخط اليد في منزل أم كلثوم 18 منها لم تنشر أبدًا، مشيرة إلى أن القصص الجديدة ستنشر باللغة الإنجليزية في الخريف المقبل.

ووجد شعير الأوراق عندما قدمت له أم كلثوم صندوق من أوراق محفوظ بينما كان يعمل على كتاب عن مخطوطات الكاتب الشهير، وقال إنه شعر أنه " أمام كنز".

وألف محفوظ 34 رواية وأكثر من 350 قصة قصيرة ، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.