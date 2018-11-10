video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجارديان تبرز اكتشاف مجموعة قصص لم تنشر لنجيب محفوظ

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:43 م
الجارديان تبرز اكتشاف مجموعة قصص لم تنشر لنجيب محفوظ نجيب محفوظ وبناته
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية اكتشاف مجموعة مفقودة من القصص القصيرة للكاتب المصري الشهير نجيب محفوظ والحاصل على جائزة نوبل فى الأدب،  في صندوق يضم أوراق الراحل فى منزل ابنته "أم كلثوم". 
 
وأوضحت الصحيفة، أن الكاتب الصحفى محمد شعير عثر على 50 قصة مكتوبة بخط اليد في منزل أم كلثوم  18 منها لم تنشر أبدًا، مشيرة إلى أن القصص الجديدة ستنشر باللغة الإنجليزية في الخريف المقبل.
 
ووجد شعير الأوراق عندما قدمت له أم كلثوم صندوق من أوراق محفوظ بينما كان يعمل على كتاب عن مخطوطات الكاتب الشهير، وقال إنه شعر أنه " أمام كنز".
 
وألف محفوظ 34 رواية وأكثر من 350 قصة قصيرة ، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المفكرة اللبنانية علوية صبح لـ"اليوم السابع": نجيب محفوظ عملاق لم يأخذ حقه

أين وصلت تجهيزات متحف نجيب محفوظ؟!.. رئيس صندوق التنمية الثقافية يجيب

نجيب محفوظ

اخبار العالم

جائزة نوبل




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة