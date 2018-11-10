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"التعليم": لدينا مليونى طالب فى التعليم الفنى من جملة 22 مليون طالب

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:27 ص
"التعليم": لدينا مليونى طالب فى التعليم الفنى من جملة 22 مليون طالب صوره ارشيفية - تعليم فنى
كتب محمد مجدى السيسى
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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية و التعليم للتعليم الفنى، إن الوزارة الآن تجرى تدخلا جراحيا بخطة جديدة فى التعليم من مرحلة "كيچي"، متابعا : "لا شك أننا ننطلق لتطوير التعليم حتي يكون الخريج مناسب لاحتياجات سوق العمل، ونتوقع بعد تطوير المناهج، أن يكون الطالب ذى شخصية مختلفة، هيهتم بالفهم أكبر من الدرجات".

وأضاف "مجاهد" فى كلمته حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الوزارة تلحق التطور الذى حدث فى مدارس العالم منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن التعليم الفنى هو الاختيار الثانى لأولياء الأمور.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إلى أن هناك عدد من المدارس المختصة بالتعليم الفنى يتم تطويرها الآن على أعلى مستوى، وهناك إقبال على بعض المدارس المتخصصة فى التعليم الفنى، كوّن أولياء الأمور يعتبروها وسيلة أخرى رخيصة لدخول الجامعة.

و أكد "مجاهد" أن عدد المدارس المتخصصة فى هذا الشأن قليلة جدا، متابعا:"لدينا 2 مليون طالب فى التعليم الفنى، من واقع 22 مليون طالب ما قبل الجامعى  بنسبة 10٪؜ من جملة الطلاب، و لدينا 2500 مدرسة متخصصة فى التعليم الفني". 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


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