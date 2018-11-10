"التحالف العربى": مليشيات الحوثى تتراجع فى الحديدة وتتكبد خسائر جسيمة

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قال المتحدث باسم ​التحالف العربي​ تركى المالكى إن ميليشيات الحوثى تتراجع على جبهة ​الحديدة​ وتشهد خسائر جسيمة.

وأوضح المالكى، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن ميليشيات الحوثى تستخدم الأماكن المحمية بالقانون الدولى كمقرات عسكرية.

وأشار المالكى إلى أن ميليشيات الحوثى تنتهك القانون الدولى والإنسانى بكل أشكاله وتهدد حركة الملاحة الدولية، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثى تحاول تفخيخ ميناء الحديدة و​تفجير​ الخزان العائم.

وأضاف أن هناك أعمالا إرهابية كبيرة تنوى المليشيات الحوثية القيام بها نتيجة الخسائر الكبيرة التى مُنيت بها فى الأفراد والمعدات، محملا ميليشيات الحوثى مسؤولية أى اعتداء على ممتلكات الشعب اليمنى ومقدراته.