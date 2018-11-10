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"التحالف العربى": مليشيات الحوثى تتراجع فى الحديدة وتتكبد خسائر جسيمة

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:08 ص
"التحالف العربى": مليشيات الحوثى تتراجع فى الحديدة وتتكبد خسائر جسيمة المتحدث باسم التحالف العربي تركى المالكى
(أ ش أ)
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قال المتحدث باسم ​التحالف العربي​ تركى المالكى إن ميليشيات الحوثى تتراجع على جبهة ​الحديدة​ وتشهد خسائر جسيمة.

وأوضح المالكى، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن ميليشيات الحوثى تستخدم الأماكن المحمية بالقانون الدولى كمقرات عسكرية.

وأشار المالكى إلى أن ميليشيات الحوثى تنتهك القانون الدولى والإنسانى بكل أشكاله وتهدد حركة الملاحة الدولية، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثى تحاول تفخيخ ميناء الحديدة و​تفجير​ الخزان العائم.

وأضاف أن هناك أعمالا إرهابية كبيرة تنوى المليشيات الحوثية القيام بها نتيجة الخسائر الكبيرة التى مُنيت بها فى الأفراد والمعدات، محملا ميليشيات الحوثى مسؤولية أى اعتداء على ممتلكات الشعب اليمنى ومقدراته.

 


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التحالف العربى

الحوثى

الحديدة

اليمن




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