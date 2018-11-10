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"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:00 ص
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها د. سهير عبد الحميد رئيس التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، إضافة أصناف جديدة بالصيدليات التى تصرف العلاج بالاسم التجارى داخل الهيئة، مع تخفيض نسبة المساهمة للمرضى، وعلى سبيل المثال وليس الحصر أدوية "هشاشة العظام، السكر، وبعض أدوية الضغط".

 

وقالت رئيس هيئة التأمين الصحى، لـ"ليوم السابع"، إنه الهيئة تسعى إلى تطوير خدماتها، وإلغاء نسب المساهمات التى يسددها المرضى مع العلاج .

 

وأضافت رئيس هيئة التامين الصحى، أن الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة فى جميع المستشفيات .

 

 


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