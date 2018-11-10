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البابا تواضروس: الأنبا بيشوى استخدم ذكاؤه للوصول إلى المعرفة الروحية

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:09 م
البابا تواضروس: الأنبا بيشوى استخدم ذكاؤه للوصول إلى المعرفة الروحية
الدقهلية شريف الديب
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قال البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية ،سيذكر الانبا بيشوى فى التاريخ بأنه علامة فهو الأب الأسقف الذى استخدم ذكاؤه فى المعرفة الروحية و برع جدا فى التعليم و اللاهوت و الشروحات على نطاق العالم كله.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل ذكرى الاربعين للأنبا بيشوى، مشيرا إلى أن الأنبا بيشوى نجح فى بناء علاقه أبوية فى المجتمع المصرى، ببن كل المصريين من هذا الدير و فى تلك القرية بين المسلمين و المسيحين و ما أجمل ان يبنى انسان المحبة والتى هى السبيل الوحيد لقلب كل انسان فعلاقته كانت طيبة مع المحافظين و مسئولى الأمن كل حسب تخصصه.

وأضاف :"كما برع فى محبته للفقراء فكان كريما و محبته واسعه جدا للفقراء و بعض الآباء الأساقفه كانوا يشاركونه فى تلك المحبة لذا نرى فيه نموذجا نجح فى خدمة المجتمع بأسره.

وتابع: "نشكر الله الذى أعطانا من يرعانا على مدار 46 عاما فقد قام بحل المشكلات و القى محاضرات و زوج الكثيرين و ساعد الكثير و حل مشكلات كل من لجأ اليه".

 

 

 


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