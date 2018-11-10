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الأرصاد الكويتية تتوقع سقوط أمطار رعدية اليوم.. ومغردون: اللهم احفظ شعبها

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:26 ص
الأرصاد الكويتية تتوقع سقوط أمطار رعدية اليوم.. ومغردون: اللهم احفظ شعبها أمطار الكويت
كتب محمد عبد العظيم
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تتعرض دولة الكويت، لموجة طقس سيئة أدت إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، وتسببت فى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين وتعطل الحركة المرورية، وفى هذا الإطار تصدر هاشتاج "أمطار الكويت"، الترند فى الدولة العربية الشقيقة.

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وأكدت هيئة الأرصاد الكويتية أنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم طقس غائم، ورياح متقلبة الاتجاه، بالإضافة إلى فرصة لأمطار رعدية.

 

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المشاركون فى الهاشتاج من داخل الكويت وخارجها، حرصوا على الدعاء لحماية أهالى الكويت من هذه الأمطار والسيول، مع التأكيد على قدرة الدولة الكويتية على التعامل مع هذه الأزمة، والحفاظ عليها.

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وكان وزير الأشغال العامة للشئون البلدية بالكويت حسام الرومى قد تقدم باستقالته من منصبه لتحمله المسئولية الأدبية، بعد موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، فيما أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيئ التى تشهدها الكويت حاليًا إلى 409 حالات، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفورى معها.
 
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