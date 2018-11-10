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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة الأرصاد ـ أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء ومتوسطة الشدة على القاهرة وخفيفة شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين، والطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 17 24 
المنوفية 17 24
الغربية 16 23
البحيرة 17 23 
الإسكندرية 16 23
بلطيم 17 24
مطروح 16 22
السلوم 15 23 
سيوة 13 24 
بورسعيد 21 23
دمياط 14 24
الزقازيق 16 25 
الاسماعيلية 14 24 
السويس 16 25
العريش 16 24
رفح 15 23
رأس سدر 16 24 
نخل 08 22
نويبع 20 24
طابا 14 24
كاترين 08 19
الطور 17 25
شرم الشيخ 20 25
الغردقة 18 25
مرسى علم 19 25
الفيوم 17 25
بنى سويف 16 25
المنيا 14 25 
أسيوط 14 25
سوهاج 15 26
قنا 16 26 
الأقصر 16 27
أسوان 17 28
أبوسمبل 16 26
الوادى الجديد 13 28
شلاتين 20 29
أبو رماد 22 28
رأس حدربة 22 27
حلايب 23 26
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 24 31
المدينة 16 29 
الرياض 19 27
المنامة 23 27
أبوظبى 24 32
الدوحة 26 29
الكويت 17 24
دمشق 09 17
بيروت 18 24
عمان 10 17
القدس 12 18
غزة 13 24
بغداد 14 23
مسقط 25 31
صنعاء 09 24 
الخرطوم 18 33
طرابلس 16 24
تونس 13 18
الجزائر 11 18
الرباط 10 19
نواكشوط 23 36
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 2 0 16 
اسطنبول 12 17 
إسلام آباد 13 27 
نيودلهى 15 29
جاكرتا 25 33
بكين 01 11
كوالامبور 27 33
طوكيو 14 22
أثينا 10 19
روما 09 19
باريس 11 13
مدريد 05 15
برلين 06 14
لندن 10 13
مونتريال 01 04
موسكو 01- 04
نيويورك 01 10
واشنطن 01 11

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