الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار اليوم.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء ومتوسطة الشدة على القاهرة وخفيفة شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين، والطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .