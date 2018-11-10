افتتاح قسم الجراحة على نفقة الدولة بمستشفى بنى سويف العسكرى

بنى سويف :هانى فتحى

أعلنت إدارة مستشفى بنى سويف العسكرى، افتتاح قسم الجراحة على نفقة الدولة فى تخصصات "الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأورام"، وجارى افتتاح باقى الأقسام قريبا، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة زمنية 6 أشهر وبالمجان.

وقال مدير المستشفى فى بيان، إن جميع الإجراءات اللازمة لإجراء العمليات تتم داخل المستشفى والتى تشمل استخراج قرارات العلاج أو تعديل القرارارت التى تم استخراجها لتلقى العلاج بمستشفيات أخرى، وذلك بدون تحمل المريض أية مشقة وعناء التنقل بين المصالح والجهات الحكومية المعنية لاستخراج القرار أو الإستعلام عنه.



