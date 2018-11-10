افتتاح المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج بمشاركة 12 دولة

افتتح منذ قليل وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤتمر الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول".

ويشهد المؤتمر الذى يستمر يومين، تفعيل البروتوكول الموقع من 6 نقابات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يحضر المؤتمر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالى بلبنان، عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، فضلا عن ممثل عن الاتحاد العالمي للنقابات ولفيف من القيادات العمالية والتنفيذية بقطاع الغزل والنسيج و مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .