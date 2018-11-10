الرئيسية تقارير مصرية اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السبت، 10 نوفمبر 2018 10:00 م أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت إضافة تعليق يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية. البرلمان يوافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر وتشديد عقوبة حيازة السلاح الأبيض رئيس جهاز التنظيم والإدارة يعلن عدم تجميد حوافز ومكافآت الموظفين السيسي يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعم مصر لجهود التوصل لتسوية سياسية بليبيا "الآثار" كشف أثرى نادر .. اكتشاف مومياوات قطط وتماسيح وثعابين وأكثر من 200 جعران محنط غادة والى: 376 مليون جنيه منح أجنبية لـ 112 جمعية أهلية عن شهر أكتوبر الكهرباء: نعمل على تهيئة السوق لسيارات الكهرباء وعصر "البنزين" ينتهى 2040 وزير القوى العاملة: خطة تطوير شاملة لصناعة الغزل خلال 3 سنوات بعثة الأهلى تعود من تونس بعد خسارة النهائي الأفريقي أمام الترجى طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة الزمالك يواصل الهيمنة على صدارة الدورى ويهزم الإنتاج بثنائية إضافة تعليق اليوم السابع بلس اخبار مصر مصر اليوم اخر الاخبار اخبار مصر اليوم الاهلى السيسى مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات "التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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