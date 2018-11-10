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اسعار الخصار اليوم السبت 10 11-2018

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:29 ص
اسعار الخصار اليوم السبت 10 11-2018 خضار _ أرشيفية
كتبت أسماء أمين
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استقرت اسعار الخضار اليوم السبت 10 نوفمبر  فى سوق العبور ، بحيث وصل سعر البطاطس  من 4.5 - 6.5 جنيها ، وبلغ سعر الطماطم جنيها  لتسجل من 3.5 -6 جنيها، وبلغ سعر البصل من 3 الى 6 جنيها وسعر كيلو الكوسة   لتبلغ من 5 -8  جنيها ، طبقا لسعار الجملة بسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 - 5.5 جنيهات، والخيار الصوب من 3 الى 5.5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيها ، سعر والفاصوليا الخضراء لتسجل من 5 إلى 9 جنيها، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2.25 جنيها.

وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيها، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 7جنيها، والقلقاس بلغ من 2 الى 4.5 جنيها، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيها والباذنجان الرومى بلع سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيها، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5  الى 7 جنيها .


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