استقرار اسعار الفاكهة اليوم السبت 10-11 2018

كتبت أسماء أمين

استقرت اسعار الفاكهة اليوم اللسبت 10 نوفمبر بحيث يبغ سعر البرتقال البلدى من 2.5 -3.5 جنيها فى سوق العبور

وسعر كيلو البرتقال السكرى ليصل إلى 4 جنيها ، وتراجع سعر اليوسفى جنيها ليصل من 2 إلى 7 جنيهات

وارتفع سعر كيلو التين البرشومى جنيها ليصل من 7 -11 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4-5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3إلى7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها