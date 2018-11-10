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استقرار اسعار الفاكهة اليوم السبت 10-11 2018

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:09 ص
استقرار اسعار الفاكهة اليوم السبت 10-11 2018 فاكهة _ ارشيفية
كتبت أسماء أمين
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استقرت اسعار الفاكهة اليوم اللسبت 10 نوفمبر بحيث يبغ  سعر البرتقال  البلدى من 2.5 -3.5 جنيها   فى سوق العبور

وسعر كيلو البرتقال السكرى  ليصل  إلى 4 جنيها  ، وتراجع سعر  اليوسفى جنيها ليصل  من 2 إلى 7 جنيهات

وارتفع سعر كيلو التين البرشومى جنيها ليصل  من 7 -11 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4-5 جنيهات.

 

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3إلى7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها


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