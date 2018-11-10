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استقالة وزير النقل البريطانى تعرقل جهود تيريزا ماى فى التوصل لصفقة بريكست

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:09 م
استقالة وزير النقل البريطانى تعرقل جهود تيريزا ماى فى التوصل لصفقة بريكست تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" إن آمال رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي في الفوز بدعم البرلمان لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تراجعت بعد استقالة جو جونسون من الحكومة واتهامها بتقديم خيار للنواب بين "الخضوع والفوضى".
 
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه بعد أربعة أشهر من استقالة بوريس جونسون، شقيقه في البرلمان من منصبه كوزير للخارجية ، قال النائب عن أوربينجتون ، ووزير النقل السابق إنه لا يستطيع التصويت على الاتفاق الذي من المتوقع أن يتم إعادته للبرلمان فى غضون أسابيع ، وبدلاً من ذلك سيضع ثقله خلف إجراء استفتاء ثان.
 
وكتب في مقال على الانترنت "أصبح واضحا لي بشكل متزايد أن اتفاق الانسحاب الذي يجرى استكماله فى بروكسل ومقر رئاسة الوزراء سيكون خطأ فادحا".
 
وقال إن الجمهور عُرض عليه "اتفاق سيترك بلدنا ضعيفًا اقتصاديًا دون أن يكون له أي دور في قواعد الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يتبعها ، فضلا عن دخوله فى سنوات من عدم اليقين بشأن وتيرة الأعمال"، معتبرا أن الخروج دون صفقة "سيلحق ضررا لا حصر له على أمتنا". 
 
وأضاف جونسون قائلا: "أن تقدم للأمة بين خيارين غير جذابين للغاية ، بين الخضوع  أو الفوضى ، هو فشل في فن الحكم البريطاني"
 
ومن المتوقع أن تدعو ماى إلى اجتماع خاص لمجلس الوزراء بعد أيام في الوقت الذي تحاول فيه إقناع الوزراء بالتوحد وراء مقترحاتها بشأن الدعم الايرلندي. 
 
وانخفض الجنيه في البورصات الأجنبية بعد استقالة جونسون ، حيث انخفض بنسبة 0.7 ٪ مقابل الدولار ليهبط إلى ما دون 1.30 دولار.
 

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