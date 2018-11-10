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استجابة لـ "اليوم السابع ".. محافظ سوهاج يكلف بإعادة تأهيل منزل أرملة

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:06 م
استجابة لـ "اليوم السابع ".. محافظ سوهاج يكلف بإعادة تأهيل منزل أرملة الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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فى استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "مأساة أرملة بسوهاج تعيش مع أبنائها فى غرفة منهارة"  كلف الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ببحث حالة السيدة " فاطمة " 45 عاما، أرملة، وتعول 3 أبناء والتي تعيش بنجع أبو ليلة بقرية الرياينة الحاجر بساقلتة ، واتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المساعدات اللازمة لها ولأسرتها ، مؤكدا تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الحالات الانسانية ، بالتوازي مع توجهات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى تهدف الى بناء الفرد والمجتمع.

وتبين أن السيدة "فاطمة" تعيش وثلاث أبناء لها في غرفة متواضعة "بالطين" وبها تشققات وفي حاجه لإعادة تأهيل المنزل وصرف معاش لأحد ابنائها المعاق، حيث تعاني ظروفا معيشية صعبة رغم انها تتقاضى معاشا 600 جنيه فقط .

وأكد الانصارى علي مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالة المواطنة " فاطمة "، والتواصل مع احدي مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل منزلها، وبناء غرفة مناسبة لها للمعيشة وتوفير الأثاث والمستلزمات المنزلية اللازمة، وبحث صرف معاش لابنها المعاق لمساعدة الأسرة في توفير النفقات اللازمة لها.

 

 

 

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