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ارتفاع عدد ضحايا الطقس السيىء فى الكويت إلى 409 مصابين

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:09 ص
ارتفاع عدد ضحايا الطقس السيىء فى الكويت إلى 409 مصابين أمطار غزيرة _ صورة أرشيفية
الكويت /أ ش أ/
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أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيىء التى تشهدها الكويت حاليا إلى 409 حالات، مشيرا إلى أنه تم التعامل الفورى معها.

وأوضح الشيخ الدكتور باسل الصباح - فى تصريح الليلة - أن خطة الطوارئ مستمرة حتى تعود الأحوال الجوية الى حالتها الطبيعية فى الكويت، مؤكدا أن جميع العاملين فى الوزارة، يمارسون دورهم على أكمل وجه فى تنفيذ الخطة كل وفق اختصاصه، والدور المناط به.

ولفت وزير الصحة الكويتى، الى أنه مع استمرار كثافة سقوط الأمطار، ارتفع منسوب المياه فى بعض المرافق التابعة للوزارة، موضحا أنه يجرى التعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وشدد على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالبقاء فى بيوتهم، خاصة مرضى الربو والقلب، مناشدا اياهم بالجلوس فى الأماكن الجافة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، استقبالها 278 حالة إصابة جراء موجة الطقس السيىء التى تشهدها الكويت حاليا، مشيرة الى أن معظم الاصابات بسبب الربو، أو القلب أو حوادث الطرق.

 


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