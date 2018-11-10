ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن الإدارة قولها إن إطلاق النار تم باستخدام أسلحة ثقيلة، وردت عليه القوات الباكستانية بشكل مناسب.



يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه بين البلدين منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، ليصبح هناك شطران أحدهما هندي باسم ولاية جامو وكشمير، وآخر باكستاني باسم آزاد جامو وكشمير.