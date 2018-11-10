إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى (أسيوط -سوهاج) منذ قليل وقوع حادث تصادم بين سيارتى أجرة مما نتج عنه إصابة 11 شخصا من مستقلى السيارتين تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع بين سيارتين على الطريق ووجود مصابين.

وعلى الفور تم الدفع بقوات إدارة المرور برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وعلى جانب آخر تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج وقوع حادث تصادم بالمواجهة بين السيارة رقم 11993 أجرة سوهاج، والسيارة رقم "ه ق ا"، 897 ، أجرة على الطريق السريع مما نتج عنه إصابة 11 شخصا من مستقلى السيارتين.

تم الدفع ب7 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.