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إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية فى الجزائر وتوقيف 45 شخصًا

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:00 ص
إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية فى الجزائر وتوقيف 45 شخصًا عناصر من الشرطة الجزائرية
الجزائر /أ ش أ/
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أحبط حرس السواحل الجزائرى بولاية عين تموشنت (شمال)، محاولتين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 45 شخصًا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لحرس السواحل الجزائري، الجمعة، إنه تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 16 شابًا تم توقيفهم بجزيرة "حبيباس"، كما أحبط عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لبوزجار محاولة للهجرة غير الشرعية لمجموعة تتكون من 29 شخصًا من بينهم إمرأة و3 قصر حيث تم تطويق قاربهم بعرض البحر.

وأوضح البيان أن غالبية الموقوفين ضمن هذه المجموعة من ولايتى وهران والشلف كانوا بصدد تنظيم رحلة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية غير أن يقظة حرس السواحل حالت دون تحقيق ذلك ونجحت فى إحباطتها.

 

 


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توقيف 45 شخصًا

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