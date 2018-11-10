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إجراء 116 عملية "مياه بيضا" بالتأمين الصحى بالشرقية

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:11 م
إجراء 116 عملية "مياه بيضا" بالتأمين الصحى بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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نجح فرع التأمين الصحى بالشرقية، فى إجراء 116 عملية إزالة مياه بيضاء "كتاركت"، وزرع عدسات للمرضى المنتفعين، والتى قام بها نخبة من استشارى جراحة العيون بمستشفى النور للعيون بالقاهرة، ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة بالقضاء على قوائم الانتظار.

 

فى سياق متصل، وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بنقل العيادات الخارجية بمستشفى كفر صقر إلى الدور الثانى بالمركز الطبى بكفر صقر اعتباراً من الغد لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفى.

 

كان وكيل الوزارة تفقد جميع الخدمات الصحية المقدمة بالمركز وقسم رعاية الأطفال المعثور عليهم، كما تبين وجود بعض السلبيات بالمركز من تعطل كرسى عيادة الأسنان وعدم وجود ستائر ببعض الغرف ووجود ملصقات متهالكة، وشدد وكيل الوزارة بعمل تطوير شامل ورفع أداء المركز الطبى فى خلال شهر على أن يتم زيارته بعد انتهاء هذه المهلة، وكلف مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بالمتابعة والإفادة.

 

كما قام بالاطمئنان على المرضى والخدمة الصحية المقدمة لهم، وأثناء زيارته لغرفة ملفات المرضى تبين وجود ملفات للمرضى منذ أكثر من 5 سنوات وغير منظمة ووجه مدير الإدارة الصحية بكفر صقر ومدير المستشفى بنقلهم لمكان بديل خارج المستشفى وذلك فى خلال 48 ساعة، وتبين أيضاً وجود العديد من الملصقات المتهالكة، وكلف إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بالتوجه للمستشفى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

 


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