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إجراءات مشددة بالمطار استعدادا لوصول بعثة النادى الأهلى

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:46 م
إجراءات مشددة بالمطار استعدادا لوصول بعثة النادى الأهلى مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة استعدادا لتأمين وصول وخروج بعثة النادى الأهلى والتى تصل بعد قليل قادمة من تونس بعد خسارة  الفريق أمام نادى الترجى التونسي في بطولة دورى الأبطال الإفريقي بالمباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة باستاد رادس. 
 
وقامت سلطات المطار بنشر عناصر القوات الخاصة والتأمين أمام مبنى الركاب رقم 3 كما فرضت كردونا أمنيا امام صالة الوصول.
 
ومن المقرر أن تصل البعثة بعد قليل حيث قامت سلطات مطار القاهرة بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة لتخصيص فريق من الضباط ورجال الجمارك لإنهاء إجراءات وصول البعثة. 
 
 
 

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