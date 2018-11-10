"أوقاف أسوان" تشارك فى حملة بعنوان "نبى الإنسانية" بالعربية والإنجليزية

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

شاركت مديرية الأوقاف بأسوان، فى الحملة الدعوية التى أطلقتها الوزارة بمحافظات الجمهورية تحت عنوان "نبى الإنسانية" باللغتين العربية والانجليزية فى جميع المساجد.

وقال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن المديرية تتبنى مبادرة نبى الإنسانية وذلك من خلال زيارة الكنائس بمناسبة المولد النبوى الشريف تجسيدا لمعانى التواصل مع الآخر والإخاء بين الجميع كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الأوقاف ستقوم بزيارة المستشفيات لنشر أهداف المبادرة والتعرف على الجوانب الإنسانية والرحمة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وتقديم بعض الهدايا للمرضى فى إطار المشاركة المجتمعية.

وأشار الشيخ "قناوى"، إلى أنه شارك فى أول ندوة عقب صلاة الجمعة أمس فى المسجد القبلى الكبير بإدارة أوقاف كوم أمبو، وأدى خطبة وصلاة الجمعة الشيخ مصطفى شاذلى وكانت بعنوان "نبى الرحمة كما يجب أن نعرفه".

وبدأت الندوة عقب صلاة الجمعة وتحدث فيها الشيخ عادل جودة السيد محمود مدير التفتيش والمتابعة بالمديرية، والشيخ محمود محمد قناوى وكيل وزارة الأوقاف، وبالتزامن كانت فى مساجد أخرى بالمحافظة مثل المسجد الفيومى فى مدينة إدفو، ومسجد أحمد ابن إدريس بمدينة أسوان، وغيرهم.