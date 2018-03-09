9 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

9 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالجمعة، 09 مارس 2018 11:48 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 9 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1312 مليون ورقة منفذة على 161 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1306 مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.6 مليون ورقة منفذة على 1076 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 95.33% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.67%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 5930 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 977 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1595 مليون جنيه بحجم تداول 254 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 63 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7524 مليون جنيه بحجم تداول 1231 ورقة مالية منفذة من خلال 138 ألف عملية.
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