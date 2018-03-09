8 ملايين دولار تكلفة خطة اليونيسيف بولاية جنوب دارفور بالسودان لعام 2018

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وقعت حكومة ولاية جنوب دارفور بالسودان ومنظمة اليونيسيف، الخميس، خطة المنظمة لعام 2018 والتى تبلغ تكلفتها 8 ملايين دولار، يتم توجيهها لتنفيذ مشروعات فى مجالات الصحة، التعليم، المياه والرعاية الاجتماعية بالولاية .



وقال مفوض العون الإنسانى بالولاية الدكتور جمال يوسف - فى تصريح صحفى - إن حكومة الولاية ستساهم بنحو 800 ألف دولار من التكلفة الإجمالية للخطة، وتوفر اليونيسيف بقية المبالغ للوزارات المختصة .

ونوه بأن هذا الدعم تستفيد منه وزارات الصحة والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية ومشروع المياه إصحاح البيئة، مشيرا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه تحت الإشراف الكامل لوزارة المالية، وسيتم تخصيص نحو (30%) من هذا المبلغ للطوارئ وتنفذها بعض المنظمات الدولية والوطنية.