700 شاب وفتاة ينظمون مسيرة من بلقاس لدمياط لإعلان تأييد السيسي







الدقهلية - محمد حيزة

نظمت مجموعة من الشباب، بمحافظة الدقهلية، مسيرة عبارة عن رحلة ترفيهية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال أحمد حماية، ومنسق المسيرة، إن المسيرة انطلقت من مدينة بلقاس إلى مدينة دمياط الجديدة، بعشرات الأتوبيسات، وتم وضع لافتات تحمل صور للرئيس السيسي.

وقال الدكتور ضياء حماية، أحد المنظمين، شملت الرحلة 700 فرد من شباب وفتيات مركز ومدينة بلقاس لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وكانت حدث ضخم، لضخامة العدد، 25 أتوبيس تحركوا من بلقاس لجمصة، لدمياط، وطفنا بالعديد من القرى والمناطق، إعلانا لتأييد الرئيس السيسى ودعم مسيرة التنمية التى بدأها ورغبة فى استكمالها.



















