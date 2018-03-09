6.66 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

6.66 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالجمعة، 09 مارس 2018 04:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 6.66% ليغلق عند مستوى 16472 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 895 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 6.52% مغلقاً عند مستوى 2243 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 6.49% مغلقًا عند مستوى 16148 نقطة.
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