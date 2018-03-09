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540 مليون جنيه إجمالى إيرادات "جمارك الأقصر" خلال 2017

الجمعة، 09 مارس 2018 10:32 م
540 مليون جنيه إجمالى إيرادات "جمارك الأقصر" خلال 2017 جمارك - ارشيفية





كتب أحمد يعقوب
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بلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع (مطار الأقصر - مطار سوهاج - مطار أسيوط - اللجنة الجمركية بمجمع الألمنيوم بنجع حمادى) برئاسة عبدالمالك عبدالراضى خلال الفترة من1/1/2017حتى 31/12/2018  حوالى 540 مليون و995 ألفا و482 جنيها .
 
 
كما تم تحرير 80 محضر تهرب جمركى لبضائع متنوعة منها أجهزة كهربائية وأدوية بشرية وعدسات لاصقة ومستلزمات طبية وهواتف محمولة وبلاى استيشن ونقد مصرى وأجنبى وغيرها  بقيمة إجمالية 10 ملايين 934 ألفا و 832 جنيها.
 
 

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